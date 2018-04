Brand i företagslokal i Svalöv

Brandkåren i Svalöv larmades vid 02.50-tiden till en brand i ett industrihotell på Teckomatorpsvägen ett stenkast från Svalövs brandstation. När Svalövs styrkan kom fram kunde man se rök i industribyggnaden och fler enheter från både Landskrona och Helsingborg kallades till platsen. Efter en stund fann man en brand i en vägg på baksidan av byggnaden. Branden hade även spritt sig upp på taket men efter ca 30 minuter hade brandpersonalen lyckats att begränsa och släcka branden. Flera företag i industrihotellet fick in en del brandrök men under natten sattes byggnaden under korsdrag för att vädra ut röken. Hur branden startat är i nuläget oklart. Bild: Patrick Persson