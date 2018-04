Degeneres hyllade N'Sync på Walk of Fame

Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez och Justin Timberlake från pojkbandet N'sync intog alla den stjärnströsslade boulevarden Hollywood Walk of Fame på måndagen för att se sitt eget bandnamn förevigas.

Stjärnan presenterades av Carson Daly och Ellen DeGeneres.

– De stal tonårsflickors – och några nyfikna killars – hjärtan världen över, sade DeGeneres och fortsatte:

– Det finns en anledning till att ni hyllas här i dag, er musik är soundtrack till en hel generation.

Bandets Hollywoodstjärna är belägen på 7080 Hollywood Boulevard. Och de är i gott sällskap. I samma område har även klassiska pojkband som Boyz II Men, New Kids on the Block och Backstreet Boys fått sina stjärnor placerade.

Musikgruppen N'sync debuterade med ett självbetitlat album 1998. Därefter släppte de ytterligare två plattor och två julskivor innan de splittrades 2002.