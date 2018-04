De tre som anhållits misstänkta för förberedelse till terrorbrott har internationell koppling. Det uppger Säpo. – Det finns internationella kopplingar i ärendet men vi kan inte berätta vilka länder det handlar om, säger hon till TT. Flera andra personer har tagits in för förhör.

Polisen och Säpo gjorde i morse tillslag på flera platser i norra Sverige och i Stockholmsområdet. Tre personer har gripits och anhållits i Akalla i norra Stockholm. Enligt Säpo handlar det om personer som Säkerhetspolisen bedrivit ett "ganska intensivt underrättelsearbete mot under en tid".

– Vi försöker alltid att ingripa så tidigt som möjligt. I det här läget hade planerna kanske kommit något längre innan vi hann avbryta dem.

– Vi kan inte gå in på vad vi vet om tidpunkt och målval och sådana saker eftersom det tillhör förundersökningen, men vi har inga indikationer just nu på att detta var ett attentat som var planerat att ske under de närmaste dagarna.

På grund av förundersökningssekretess är Per Lindqvist, chefsåklagare vid riksenheten för säkerhetsmål och den som leder den aktuella förundersökningen, mycket förtegen om händelsen.

– Det går inte att säga något mer än det som står i pressmeddelandet, säger han till TT.

Han kan heller inte ge några besked om hur läget ser ut när det gäller beslut om att begära personerna häktade.

– Den frågan skjuts på framtiden, säger han.

Inte heller Kristofer Stahre, Erik Westerberg eller Thomas Olsson, försvarare åt de tre personerna, vill uttala sig.

– Vi får se vart det bär så kanske vi kan diskutera det senare. Jag vill inte kommentera ärendet i nuläget, säger Thomas Olsson till TT.

Terrorexperten Magnus Ranstorp nämner två extrema grupperingar som har kapacitet att utföra terrordåd i Sverige, men påpekar att man ännu inte kan dra några säkra slutsatser av den information som finns tillgänglig.

– I det här läget kan man inte ensidigt hävda att det här måste ha en koppling till jihadism. Det kan också vara preventiva åtgärder som säkerhetspolisen vidtar i förhållande till NMR, säger Ranstorp till TT.

Polisinsatser av den här typen är inte speciellt frekventa, men inträffar då och då, säger Ranstorp. Vad som sticker ut den här gången är att polisen förutom i Stockholm även har genomfört insatser i norra Sverige.

– Vanligtvis brukar det handla om storstadsmiljöer. Men det finns aktiva personer från både NMR och den jihadistiska miljön där, så det går inte att dra några sådana slutsatser av den informationen heller.

Ranstorp nämner också att tidpunkten för frihetsberövandet skulle kunna ha att göra med tisdagens första maj-firande.

– Det kommer att vara väldigt mycket folk ute i demonstrationer och därför vill man säkert också ta det säkra för det osäkra, även om vi inte kan säga med säkerhet att det är kopplat till första maj.

Säkerhetspolisen (Säpo) skriver i ett pressmeddelande att terrorhotnivån i Sverige är oförändrad och ligger på en trea på en femgradig skala, vilket betyder ett "förhöjt hot". Säpo vill inte ge några ytterligare kommentarer om ärendet.