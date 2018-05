Deklarationer dumpas på Skatteverkets golv

Information om att Skatteverket har tagit bort sina brevinkast har uppenbarligen inte nått alla. Många har under tisdagskvällen försökt lämna in sin deklaration på Skatteverkets kontor på Kungsholmen i Stockholm, en del genom att trycka in blanketterna genom en dörrspringa.

Entrégolvet svämmar över av hundratals deklarationsblanketter, skriver Aftonbladet.

– Jag tänker att det är lite sämre service faktiskt. Det finns ju många som inte kan deklarera på nätet av olika anledningar, säger en kvinna som valde att peta in sin deklaration under dörren.

Hon tycker det är problematiskt att Skatteverket tagit bort servicen med öppna brevlådor intill kontoren, eftersom alla inte har möjlighet att passa kontorstider.

Skatteverket tog bort sina brevinkast i fjol av säkerhetsskäl, för att minska risken för sabotage.