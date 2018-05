En dödsmässa med Neil Youngs svarta humor

Neil Young ALBUM. Roxy: Tonight's the night live Paradox (Original music from the film)

En 28-årig musiker med krävande turnéschema, osunda dryckesvanor och ett komplicerat förhållande till sin popkarriär?

Ni har hört historien förr, i olika varianter. Hösten 1973 hette huvudrollsinnehavaren Neil Young.

Med albumet "Harvest" – en samling prydligt producerade och populära sånger – var popkarusellen i full snurr, med en centrifugal­kraft som fick stjärnan att slungas långt bort från bekämlighets­zonen.

Under loppet av sju månader dog två av hans vänner – musikern Danny Whitten, råddaren Bruce Berry – av en överdos heroin. Dessa erfarenheter kom att starkt prägla låtarna Young skrev och hur han framförde dem på scen. Svärtan var påtaglig, liksom viljan eller oförmågan att lägga saker tillrätta.

Denna period i det vilda har romantiserats, av fans och kritiker liksom av Young själv. "'Heart of Gold' put me in the middle of the road. Traveling there soon became a bore so I headed for the ditch", skrev han 1977. Ändå var minnet av 1973 års uppföljare luggslitna "Time fades away", inspelad live och präglad av lika delar passion och desperation, så olustigt att han fick beröringsskräck och vägrade återutge den på cd. Först i höstas var han redo att ge ut den elektroniskt.

Nu kommer också de inspelningar från höstturnén samma år, då han byggde konserterna utifrån låtsamlingen "Tonight's the night", en studioplatta som spelades in någon månad men som hölls inne fram till 1975 eftersom skivbolaget – kanske han själv också – tyckte musiken var alltför dyster och sjabbig.

Kritikerna sågade honom obarmhärtigt hösten 1973. Folk var oroliga för hans hälsa och betvivlade hans omdöme. Det skulle dröja några år innan "Tonight's the night" fick rykte som ett mörkt mästerverk.

Men av liveplattan att döma var det rätt uppsluppet på de här konserterna. Den glåmiga framtoningen och den tequila-­närda hafsigheten från studion har mildrats; här finns en uppsluppenhet som bättre svarar mot Youngs beskrivning av en "irländsk vaka". Ja, låtarna handlar om drog­relaterad död, sångaren är alltför tagen för att pricka de höga tonerna, men musiken talar också om att trotsa döden. Den svarta och oberäkneliga humorn – så typisk för Neil Young med full kontroll, förstår vi idag – blir också uppenbar. Showen var rätt teatral. Utsvävningarna var delvis iscensatta.

En helt annan iscensättning är "Paradox", ett soundtrack till partnern Darryl Hannahs nya film, faktiskt mer lättsmält och begripligt än det mesta karln gett ut sedan 2012. Här varvas bakgrundsmusik, oftare än inte måleriskt framfört med distad gitarr, och nytolkningar av äldre låtar. Det stora utropstecknet är "Peace trail", det lilla "Show me", fast tramporgel­versionen av "Pocahontas" är feltänkt.

