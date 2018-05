EU laddar för budgetkamp

Mer lär det bli – men hur mycket? Och vem ska betala vad? Bryssel bubblar av frågor när EU-kommissionen nu lägger fram sitt förslag på ny långtidsbudget. Nu väntar en lång och tuff strid om pengarna.

Någon gång vid lunchtid på onsdagen väntas EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger lägga fram sitt stora förslag. Intensiva diskussioner har pågått under både helgen och första maj för att få ihop en slutprodukt.

– Kommissionsordföranden sitter hela tiden i telefon. Kontakter pågår på alla nivåer. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att lägga fram det här förslaget, något som sker bara vart sjunde år, inskärpte kommissionens chefstalesman Margaritis Schinas på sin dagliga pressbriefing i måndags.

Långtidsbudgeten – förkortad MFF (Multiannual Financial Framework) på EU-språk – lägger ut huvudlinjerna i hur EU ska få in pengar och på vad dessa ska fördelas under de kommande åren.

Budgetstriden som nu inleds blir mångbottnad. Öst och väst och nord och syd i EU har olika åsikter om både hur stor budgeten ska vara och vad den ska innehålla, med önskemål om större satsningar på allt från forskning och miljö till gränspoliser och bistånd.

Sverige tillhör de tio länder som för tillfället betalar mer till EU:s budget än vad som kommer tillbaka i form av olika stöd och satsningar. Regeringen har varit tydlig med att man inte vill se någon stor budgetökning.

– Vi vet att EU är till stor nytta för Sverige, men kostnaden måste hållas nere, sade statsminister Stefan Löfven (S) på väg in till det EU-toppmöte i februari då han och hans kollegor hade en första diskussion om den kommande budgeten.

Risken är ändå uppenbar för att Sverige kommer att få betala rejält mycket mer i EU-avgift, om kommissionens förslag blir verklighet.

Oettinger väntas landa i ett förslag motsvarande 1,16 procent av EU-ländernas totala intäkter, jämfört med runt 1 procent för nuvarande långtidsbudget.

I kombination med det budgethål som skapas av att Storbritannien lämnar EU och önskemål från kommissionen om att få bort de rabatter som exempelvis Sverige just nu har på sin medlemsavgift, riskerar Sverige en avgiftsökning på upp mot 40 procent.

– Det kommer inte att hända, hävdade dock Stefan Löfven i februari.

Fakta Hit går EU:s budget Hit går pengarna i EU:s nuvarande sjuårsbudget, för åren 2014–20: • Hållbar tillväxt – består av åtgärder på miljösidan men framför allt ändå olika former av jordbruksstöd. Utgör totalt 38,6 procent av budgeten. • Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning – består framför allt av det som brukar kallas för regionalstöd för att jämna ut skillnaderna mellan rikare och fattigare områden i EU. Utgör 34,2 procent av budgeten. • Konkurrenskraft för tillväxt och jobb – satsningar på utbildning, industri, forskning och transporter. 13,1 procent av budgeten. • Administration – kostnader för EU:s alla myndigheter samt även pensionskostnader och EU-skolor. Utgör 6,4 procent av budgeten. • Globala Europa – inkluderar allt bistånd och humanitär hjälp till länder utanför EU, inklusive för utvidgningspolitiken. Utgör totalt 6,1 procent av budgeten. • Säkerhet och medborgarskap – innehåller gränsskydd och asylpolitik, men också kultur och hälsofrågor. Utgör totalt bara 1,6 procent av budgeten. Källa: EU-kommissionen

Fakta Kampen om långtidsbudgeten EU-kommissionen presenterar på onsdagen huvudlinjerna i sitt förslag till ny långtidsbudget för EU. Förslaget väntas landa i utgifter motsvarande 1,16 procent av EU-ländernas totala inkomster (BNI). Senare i maj och början av juni kommer mer detaljerade presentationer av de olika utgiftsområdena i budgeten. Efter förhandlingar mellan medlemsländerna fastställs sedan budgeten med enhällighet av EU:s stats- och regeringschefer, varpå även EU-parlamentet måste ge sitt godkännande. EU-kommissionen hoppas få nästa långtidsbudget godkänd på rekordtid, före EU-valet i maj 2019. Sannolikt lär det dock ta mellan 18 och 24 månader för att få till ett godkännande.

Fakta: Plus och minus i EU-budgeten

Så här såg budgetbalansen för de 28 EU-länderna ut för år 2016, när EU-avgifterna räknats av från det som länderna fått tillbaka i olika stöd från EU:

Land balans (i miljoner euro) Polen 7 126 Rumänien 5 994 Grekland 4 346 Ungern 3 625 Tjeckien 3 340 Spanien 2 114 Slovakien 2 019 Bulgarien 1 959 Portugal 1 793 Litauen 1 155 Kroatien 529 Lettland 511 Estland 486 Irland 349 Slovenien 202 Malta 121 Cypern 31 Luxemburg 12 Finland -294 Danmark -784 Österrike -791 Belgien -1 161 Sverige -1 569 Nederländerna -2 071 Italien -2 337 Storbritannien -5 585 Frankrike -8 174 Tyskland -12 945

Källa: EU-kommissionen