Inte sedan 1962 har Malmö FF släppt in så många mål

Året är 1962. John Glenn blir första människa att åka runt jorden i rymden, Beatles spelar in sin första singel "Love me do" och president John F Kennedy krånglar sig ur Kubakrisen och ett potentiellt kärnvapenkrig med Sovjet. Och Malmö FF släpper in tretton mål på de sex första omgångarna av allsvenskan.

Olof Persson var med som spelare när MFF gjorde en än sämre start poängmässigt 2003 (sex poäng). När MFF åkte ur 1999 hade laget sju poäng efter sex omgångar. Nils-Åke "Kajan" Sandell är tränare och laget slutar åtta.