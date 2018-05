109 Malmökonstnärer bjuder in till sig

Nyfiken på konst utanför galleriets vita väggar? Med Malmö Open Studios bjuder 109 konstnärer under en dag in till sina ateljéer. "Vi vill avmystifiera vad konstnärer gör", säger projektledaren Rina Eide Løvaasen.

På Borrgatan i Frihamnen öppnar Rina Eide Løvaasen dörren sin studio. På väggen hänger hennes största färdigställda verk: en 22 kvadratmeter stor tavla med titeln "Run Other Errands Than Usual, In The Glitches And Erroneous Connections".