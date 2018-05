The Internet LÅT. Roll (Burbank funk)

Efter att det hyperbegåvade Kalifornien-kollektivet The Internet släppte sin superba tredjeplatta ”Ego Death” 2015 har de så sakteliga vuxit fram till ett slags alt-­soulens superkraft, ett gäng musiker vars musikaliska inflytande snart tål att mätas med folk som Kendrick Lamar eller SZA; dels för deras smarta, distinkta och moderna sätt att mixa r&b och funk, men också för deras handlag med själva instrumenten. The Internet är helt enkelt ett band som låter om möjligt ännu bättre på en livescen, sannerligen ingen självklarhet i en genre som lutar sig tungt mot studio­trick och producent­manér.

”Roll (Burbank funk)” är det första släppet på tre år. Flera av medlemmarna har släppt solomaterial under tiden, med sångerskan Syds platta ”Fin” som den kanske mest uppmärksammade och Steve Lacys iphone­inspelade demo som den mest imponerande, men den nya singeln under gemensamt namn är ett fint bevis på att sexmanna­bandet fortfarande låter lika bra och lika nyfiket under gemensamt namn.

Låten är ett stycke mjuk men finessrik och ambitiös funkdisco, en suggestiv basslinga över riff och beats som minner om både Fonda Rae och Eddie Kendricks och med Steve Lacys röst i fokus – Syds karakteristiskt mjuka sång är för ovanlighetens skull förlagd till bakgrunden.

Om detta är ett isolerat släpp är oklart – något nytt album har i skrivande stund inte utannonserats – men oavsett om det är en försmak eller en enaktare är det en ljuvlig sommarsingel. Extrabonus: den befriande påklädda videon med både söta psykedelia­flirtar och cameos från Tyler the Creator och Blood Orange.

