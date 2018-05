Guide: Har du koll på avdragen?

I dag är sista dagen för att deklarera. Har du rätt att göra avdrag? Ta en koll på de här sista-minuten-tipsen!

Mobiltelefonen

Krav för avdrag: Att du som är anställd använder din privata mobiltelefon för tjänstesamtal, och att du kan visa dina merkostnader för tjänstesamtal — med andra ord samtalsmarkeringarna.

Arbetskläder

Krav för avdrag: Utgifter som du haft för skyddskläder och skyddsutrustning som enbart används i ditt jobb kan du dra av.

Skyddsutrustning är: hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta. Med skyddskläder menas: "Kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta eller kyla som huvudsakligen beror på annat än klimatförhållanden".

Bil i tjänsten

Krav för avdrag: Avdrag medges med 18:50 kronor per mil för resor med egen bil. För resor med förmånsbil medges avdrag med 6:50 kronor per mil för diesel och 9:50 kronor per mil för annat drivmedel (t ex bensin, el, etanol).

Tänk på: Att du kan styrka dina resor i tjänsten med t ex en körjournal.

Flytten

Krav för avdrag: Om du är tvungen att flytta i tjänsten enligt anställningsvillkoren, i princip för att undvika uppsägning. Avdrag medges för kostnaden för emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag liksom familjens transport.

Uthyrning

Så funkar det: Gränsen för schablonavdrag vid uthyrning av bostad höjdes för några år sedan till 40 000 kronor. Utöver det går det att göra avdrag för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. När det kommer till småhus gäller 20 procent på hyresinkomst.

Dubbelt boende

Krav för avdrag: Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort och samtidigt har behållit en bostad för dig, din maka, make, partner, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten får du göra avdrag under begränsad tid.

Tänk på: Det krävs att du har övernattat på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

Rut och rot

Så funkar det: Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget, utan det gör den som utför tjänsten. En del av arbetskostnaden dras sedan av på fakturan. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Tänk på: Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag.

Källa: Skatteverket