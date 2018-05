Artisten El Perro del Mar svansar förbi Malmö på sin vårturné. Hon berättar hur Donald Trumps valseger inspirerade hennes nya skiva. Och vilken musik hon vill göra bortom sitt liv som hund.

El Perro del Mar arbetade extremt snabbt när hon gjorde sin nya EP "We Are History". De sex låtarna började hon skriva i slutet av förra sommaren. Hon spelade in skivan i november och släppte första singeln en månad senare.

– Det var en otrolig utmaning! Jag ville att hela processen skulle gå väldigt snabbt. Jag ville att det skulle vara ett tydligare tidsdokument, säger Sarah Assbring, som gör musik under artistnamnet El Perro del Mar.

Hon var på turné i USA med sin förra skiva "Kokoro" just när Donald Trump vann presidentvalet. Det har präglat hennes nya skiva, där hon uttrycker rädslan för att vi håller på att förstöra de mänskliga, civiliserade värden som vi har kämpat för i hundratals år: demokrati, rättvisa, jämställdhet.

Låtarna handlar också om sorg efter människor som har gått bort och hur viktigt det är att vi håller vår egen historia levande.

– Jag inser till exempel att jag pratar med min pappa som gick bort för några år sedan. Jag berättar för honom vad som hänt i världen sedan han försvann. Bara en sådan sak som att Trump är president i USA – hur skulle han reagera på det? säger Sarah Assbring.

På lördag den 5 maj spelar El Perro del Mar på Inkonst i Malmö. Konserten baseras till stor del på den nya skivan.

– Som artist lever jag väldigt mycket i min senaste skiva. Jag har svårt att spänna över hela min diskografi. Så spelningen är helt klart centrerad kring min EP. Med några få härliga undantag.

Din musik är ju väldigt drömsk. Det är ett helt ljudlandskap med slöjor, rytmer och ekon. Vad blir det för skillnad när du framför det på scen?

– Det är väl just att det blir en 3D-upplevelse. Det blir ett tydligare nu. Mer av en dramatisk föreställning. Och så har jag mitt band med mig också, som jag älskar att spela med.

El Perro del Mar betyder "Hunden från havet". Sarah Assbring tog namnet från en herrelös hund som hon träffade på en strand i Spanien. Det är ett artistnamn som passar bra när man gör musik som är stolt, egensinnig och melankolisk.

Hur skiljer sig El Perro del Mar från hur Sarah Assbring är privat?

– Inte så hemskt mycket. Jag ser det snarare som en möjlighet att vara Sarah Assbring i ett tydligare koncentrat. Jag får möjlighet att vara en persona, vara dramatisk. Men det är ju jag fullt ut. Jag skriver om det jag själv går igenom, det jag tänker på, det jag har varit med om.

Sarah Assbring fyllde nyligen 40 år. Nu har hon varit El Perro del Mar i 13 år – ett helt hundliv.

Känner du att du kan göra all sorts musik som El Perro del Mar? Eller kan det komma en dag när du exempelvis vill göra glättig upptempomusik – och måste byta artistnamn?

– Haha! Glättig upptempomusik kommer jag aldrig att göra… det var nog min visdom när jag tog namnet El Perro del Mar. Det säger en hel del att namnet fortfarande fungerar 13 år senare.

– Men jag börjar titta mer och mer åt att göra instrumental, klassiskt komponerad musik eller filmmusik. Jag har väldigt många sådana tankar om att gå längre och längre från popmusiken. Då kommer det nog inte kännas självklart att använda El Perro del Mar.

– Ju äldre jag blir känner jag allt tydligare att jag har kapacitet att göra andra saker än just popmusik. Mina enda alternativ är inte att göra en mindre kommersiell musik eller bara göra glättig popmusik. Det känns skönt, säger Sarah Assbring.