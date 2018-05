Inhopparen Stefanelli AIK:s hjälte

Hyllad målskytt förra året. Inhoppare eller utanför truppen i år. Säsongsinledningen har varit tung personligen för Nicolás Stefanelli som kom in efter paus – och sköt AIK till 3–2-seger mot Sirius.

– Jag är så lycklig nu! Det har varit riktigt tungt att inte göra mål, att inte leverera. Men nu gjorde jag två mål. Det här har jag längtat efter, säger AIK-anfallaren efter trepoängaren i Uppsala.

24-åringen skrev på för AIK den 1 juli förra året och frälste direkt fansen med sin fina teknik, sitt sprudlande målsinne och sina nio mål på de sexton matcher som Stefanelli hann spela i fotbollsallsvenskan då.

Att han inte nätat under någon av AIK:s inledande sex matcher i serien i år har tärt på självförtroendet.

– Det är mitt jobb att göra mål och när det inte funkar så känns det tungt. Jag vill göra många mål, som förra året, när det inte har gått så har jag blivit lite trött mentalt. Det sätter spår. Men det är slut på de känslorna nu. Nog med såna tankar. Det var så skönt att göra mål igen, säger Nicolás Stefanelli med ett skratt.

Men det dröjde en halvlek innan han fick chansen.

AIK, som tog ledningen efter sju minuter genom Anton Salétros, hade efter 28 minuters spel tappat sin tidiga ledning till underläge 1–2.

Då ville AIK-tränaren Rikard Norling se en förändring och sade i C More att han ville få in ”både attityd och friska ben”.

Enock Kofi Adu samt Henok Goitom byttes ut mot Daniel Sundgren och just Stefanelli.

– Stefanelli har påvisat en jättefin karaktär och en oerhört stor professionalism. Just att han håller sig redo när chansen kommer, det är uppenbart, säger Norling efter argentinarens kvittering och segermål mot Sirius.

För det tog bara 20 minuter och en genialisk passning över hela Siriusförsvaret från Anton Salétros innan den inbytte AIK-anfallaren fick på en kanonträff med insidan av vristen till 2–2 strax innanför första stolpen.

– Andra målet var lite turligt. Jag såg att Nabil (Bahoui) missade sin chans, att returen kom ut där jag stod och tänkte att då tar jag den. Jag är en snajper och jag var redo att komma där i andra våg.

Att onsdagens tvåmålsskytt inte fått spela mer än en match från start i årets allsvenska förklarar Rikard Norling med den tuffa konkurrenssituation som råder i ett AIK som nu har sju raka matcher utan förlust och toppar tabellen.

Till nästa match, mot Elfsborg borta på söndag, är en plats i startelvan för Stefanelli däremot tänkbar.

– Vi har tajt mellan matcherna nu och Nabil är avstängd så det är mycket som talar för det, konstaterar Norling.

På läktarna sjöng fansen, återigen, om drömmar av guld. Klart att Nicolás Stefanelli hörde det:

– Drömmar blir sanna. Det tror och hoppas jag. Vi ska fortsätta ösa på så att vi är etta även i november.