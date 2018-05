Migranter som upprört Trump börjar söka asyl

Flera av de centralamerikanska migranter som slagit läger vid den amerikanska gränsen har börjat få sina asylansökningar behandlade av amerikanska myndigheter. Men för de flesta väntar sannolikt avslag.

Under tisdagen släpptes 17 människor, främst kvinnor och barn, in av gränskontrollanter, enligt rättighetsgruppen Pueblo sin fronteras. Dagen före uppges åtta andra migranter ha släppts in för att få sina ansökningar behandlade.