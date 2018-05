Sista dagen att deklarera – men inte om du gör det på papper

Efter midnatt på sista deklarationsdagen förra året hade 5,8 miljoner svenskar deklarerat digitalt. Under onsdagen räknar Skatteverket med att passera gränsen på sex miljoner.

– Det mesta pekar på att vi kommer att landa på 200-250 000 fler digitala deklarationer i år jämfört med förra året, säger Johan Schauman som är deklarationsexpert på Skatteverket.

Skatteverkets hemsida har drabbats av problem flera gånger tidigare. Senast i januari gick det varken att ringa eller komma in på Skatteverkets webbplats under flera timmar.

– Självklart finns det en dygnet runt-bemanning på de här funktionerna. Vi har inga signaler hittills på att någonting strular, säger Johan Schauman.

Det finns dock fortfarande de som väljer att deklarera på papper. Jenny Wendel var en av dem som vid lunchtid på onsdagen lämnade in sin deklaration på Skatteverkets servicecenter i Malmö.

– Jag är galet efter vad gäller hjälpmedel i mobilen. Jag har inte bank-id, säger hon.

– Men jag tycker att det är ganska trevligt att komma hit och lämna den också.

För de som väljer att lämna in sin deklaration på papper är förutsättningarna annorlunda i år. Möjligheten att lämna in deklarationen i Skatteverkets brevinkast utanför kontorens öppettider finns inte längre – något som lett till att personer försökt trycka in sina deklarationer genom dörrspringorna på servicekontorens låsta dörrar.