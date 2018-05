Uppförsbacke för "Sex and the City"-stjärna

Cynthia Nixon har uppförsbacke i sin nya politiska bana. "Sex and the City"-stjärnan knappar visserligen in på New York-guvernören Andrew Cuomo, men ligger långt efter i opinionen inför mellanårsvalet i november.

Enligt en enkät från Siena College i mars hade Cuomo 66 procents stöd och Nixon 19 procent bland demokratiska väljare. Nu har siffrorna justerats till 64 för Cuomo och 24 för Nixon enligt Quinnipiac Universitys mätning.

Då ska det i och för sig sägas att Cuomo har en mycket stark ställning i USA:s största stad. Han väntas bli omvald i höst, och tippas även sikta på USA:s presidentpost.

Nixon var Miranda Hobbes i både tv-serien "Sex and the city" och i de två långfilmerna. I mars sade hon att hon tänker utmana Cuomo om Demokraternas plats i guvernörsvalet.