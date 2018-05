Bröderna Gärdestad i Hall of Fame

Fakta

Ted och Kenneth Gärdestad, bröderna som tillsammans (Ted skrev musiken och sjöng, Kenneth skrev texterna) skapade låtar som "Jag vill ha en egen måne", "Sol, vind och vatten" och "Satellit". Ted gick bort 1997 och Kenneth gick bort tidigare i år.

Kai Gullmar, svensk schlagerkompositör som också var sångerska och skådespelerska. Hette egentligen Gurli Maria Bergström. Har skrivit låtar som "En natt på Ancora bar", "Ordning på torpet" och "Swing it, magistern". Gick bort 1982.

Europe, hårdrocksbandet från Upplands Väsby som, anförda av sångaren Joey Tempest, dominerade listorna under 1980-talets andra hälft tack vare hits som "The final countdown" och "Carrie". Splittrades 1992 men återförenades 2003 och ger fortfarande ut rosade rockplattor.

Marie Bergman, var en av medlemmarna i Family Four och inledde sedan en framgångsrik solokarriär. Har medverkat i Melodifestivalen fyra gånger och stått som segrare tre av dessa – två gånger i början av 1970-talet med Family Four och så 1994 då hon sjöng duett med Roger Pontare.

Titiyo, pop- och soulartist som slog igenom 1989 med singeln "Talking to the man on the moon" och året därpå kom det självbetitlade debutalbumet – en skiva som utsetts till det 35:e bästa svenska albumet någonsin av musiktidningen Sonic. Har sedan dess släppt flera album och hitsinglar som "Come along".

Doris Svensson, svensk sångerska som arbetade med flera band under 1960- och 1970-talen – däribland The Strangers, Weeds, Plums och Dandys. Hennes album "Did you give the world some love today baby" från 1970 har med åren blivit en kultplatta.

Broder Daniel, indierockband från Göteborg med sångaren Henrik Berggren i spetsen. Det var också här som Håkan Hellström startade sin musikkarriär. Debuterade 1995 med det inflytelserika albumet "Saturday night engine". Gruppen upplöstes efter gitarristen Anders Göthbergs död 2008.