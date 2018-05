Little Steven gör klubbspelning i Malmö i sommar

Bruce Springsteens gitarrist Little Steven kommer till Malmö i sommar för en exklusiv klubbspelning på KB.

Steven Van Zandt har under namnet Little Steven gjort sig känd som gitarrist i Bruce Springsteens band The E Street Band. Men han har även skådespelat i tv-serien ”Sopranos” och haft en solokarriär. Förra året gjorde han comeback som soloartist med albumet ”Soulfire”, det första albumet på femton år. Albumet har han gjort tillsammans med bandet The Disciples of Soul.

I somras uppträdde Little Steven på Sweden Rock Festival i Blekinge och i höstas besökte han och bandet Amager Bio i Köpenhamn.

Nu är det klart att Little Steven kommer till KB i Malmö i sommar för att göra en exklusiv klubbspelning. Datumet är den 20 juli och biljetterna släpps den 7 maj.