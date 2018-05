Den brasilianske naturfotografen Marcio Cabral har gjort sig ett namn för sina surrealistiska färgmättade panoramabilder av djur och landskap. Tänk vinjetten till "House of cards" körd genom ett kalejdoskop.

Efter att ha deltagit – och vunnit - i Wildlife photographer of the year är Marcio Cabral än mer känd. Hans bild " The night raider" föreställande en myrslok stående framför en sten omgiven av mareld ser mest ut som omslaget till Carlos Castanedas nedtecknade meskalindrömmar.

Men det var inte den pårökta estetiken som arrangören reagerade på, utan ett tips om att djuret var väldigt lik en uppstoppad myrslok vid entrén till en nationalpark i Brasilien.

Nej, myrsloken var livs levande, påstod Cabral.

Efter att ha kollat igenom råfilerna kunde arrangören, Natural History museum i London, konstatera att det var den inte alls.

Men jag såg myrsloken, hävdade Cabral återigen.

Nu är Marcio Cabral i gott sällskap och jag tänker då inte närmast på Castanedas hallucinationer (som för övrigt visade sig vara uppdiktade):

2010 tävlade Jose Luis Rodriguez med en alldeles fantastiskt bild av en varg som hoppade över ett staket. Men vilddjuret var en dresserad tamvarg vid namn Ossian.

2011 hade Terje Hellesö flyttat till småländska skogar och påträffat nya, stora bestånd av lodjur. Nu var det enda nya i de skogarna Terje Hellesö själv och de digitala lodjur han klippt in i sina bilder. Terje blev känd, avslöjad och i konkurrens med starka nykomlingar som "juholtare" och "foliehatt" årets bästa nyord - verbet "terja".

Snart i en portugisisk parlör nära dig: "cabraler".