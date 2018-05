2009 års vinnare tävlar igen.

Bortsett från Israels bidrag är det inget som det talas lika mycket om här i Lissabon som Norges. Är 2009 års vinnare ivrig att vara tillbaka? Ledande fråga. Alexander Rybak är rätt genomskinlig, man vet vad han vill.

Sedan genombrottet har han gjort flera försök att tävla som låtskrivare, men nådde inte längre än till de nationella uttagningsheaten i Norge, Malta och Vitryssland ("ledsamt", säger han idag, "men jag gläds åt att alla artister jag skrev åt såg till att göra låtarna både större och bättre") och han var med i en av mellanakterna år 2016.

Han dras uppenbarligen till Eurovision Song Contest. I år tävlar han inte bara med sin egen låt, utan har på sin hemsida tolkat fem av konkurrenternas.

– Jag hade tänkt göra video av tjugo av Eurovisionlåtarna, men det hanns inte med. Hellre ändå att sikta mot himlen så kanske man når trädtopparna.

Vad har då hänt sedan sist, för nio år sedan?

– Det är svårt att analysera sig själv. Kanske har jag inte förändrats alls? Men jag tror att jag är mer avslappnad, även om det inte alltid är sant när jag står på scen. Idag var jag väldigt nervös!

Låten han framför heter "That's how you write a song". Den är väl ganska exakt vad titeln utger sig för att vara: en uppspelt dänga om hur man skapar musik, en hyllning till musiken. Själv spelar han luftfiol, lufttrummor och luftgitarr – alla ska med! – men ger sig halvvägs in också hän i ett äkta (förinspelat) fiolsolo.