Hållbarhet och miljötänk får egen dag i Lomma

På lördag ordnas Hållbarhetens dag i Lomma. Besökare kan då byta gamla böcker, fynda på loppis och lära sig det mesta man behöver veta om att göra en ny matta av gamla t-shirtar.

Evenemanget kommer att hållas på Centrumtorget mellan klockan 10 och 14 på lördagen.

– Det är första gången vi ordnar Hållbarhetens dag. På andra håll ordnar man hållbarhetsveckor och dagar och det är klart att vi ska ha det i Lomma också, säger Marie Nilsson, från centrumföreningen Lommastråket.

På torget kommer det att vara full aktivitet med bland annat:

• Bokbytarhörna. Där kan man byta, sälja och skänka bort böcker.

• Barnloppis

• Sysav, som kommer och berättar om sin verksamhet med återvinning och hållbarhet i fokus.

• ”Upcycling”. Flera olika personer och företag kommer och visar upp de saker som de gjort av gammalt skrot. Ett företag som kommer gör bland annat ljusstakar och kasserad marmor.

– Det finns en verksamhet i Kävlinge som ägnar sig åt att samla in värmeljuskoppar som sedan skickas till ett företag som tillverkar proteser som skickas till fattiga länder. Under hållbarhetsdagen kommer man kunna lämna in sådana ljuskoppar på torget, säger Marie Nilsson.

Är Lommaborna är bra på återvinning?

– Jag vet inte, men jag tror att jag har läst att vi är ganska duktiga på att sortera. Vi fick till exempel soptunnor med flera fack tidigare än andra kommuner.

– Om hållbarhetsdagen blir lyckad är det tänkt att det är ska bli en av centrumföreningens återkommande aktiviteter, säger Marie Nilsson.