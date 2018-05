Veckans LPGA-tävling på Old American i The Colony, Texas, börjar om på fredagen. Torsdagens spel avbröts på grund av storm, och när vädret inte blev bättre under hela dagen beslöts om ett nytt försök på fredagsmorgonen lokal tid.

"LPGA:s regelansvariga förklarade att för rättvisans skull stryks siffrorna från de 69 minuters spel som hanns med, eftersom förhållandena var otroligt svåra", meddelar touren.