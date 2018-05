Spårfel i Arlöv påverkar tågtrafiken

Ett spårfel i Arlöv försenar tågtrafiken fram till lördag morgon. Och natten mellan lördag och söndag går det inga tåg alls mellan Malmö och Lund.

Trafikverket har gått ut med information om förseningar och delinställda tågavgångar på Södra Stambanan och Västkustbanan. Vissa tåg kommer att ledas om. Inställda Pågatåg ersätts med buss.

Prognosen är att spårfelet i Arlöv ska vara avhjälpt lördag morgon.

Sedan ska allt gå som på räls – fram till klockan 23 lördag kväll.

Då är det ett planerat banarbete mellan Malmö C och Lund C, som förväntas vara klart vid niotiden på söndag morgon. Bussar ersätter under tiden.