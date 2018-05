"Stjärnornas stjärna"-finalen: Ola favorit

Fakta

Genombrottslåten:

Casper Janebrink: "It takes a fool to remain sane" (The Ark)

Ola Salo: "Eloise" (Arvingarna)

Expertens val:

Casper Janebrink: "Chattahoochee" (Alan Jackson)

Ola Salo: "Higher and higher" (Jackie Wilson)

Drömlåten:

Casper Janebrink: "We are the champions" (Queen)

Ola Salo: "Heroes" (David Bowie)