Håkan Engström försöker smälta Moldaviens bidrag.

Minns ni när uttrycket "en frisk fläkt" gick att använda utan ett uns av ironi? Minns ni när diggi-loo var ett ord?

Grattis, då kan ni få uppleva lite nostalgi när den moldaviska gruppen Do Re Dos ställer sig på scen i torsdagens direktsändning.

Deras låt och framträdande "My lucky day" är något som osannolikt nattståndet som ett stycke där Balkanorkester i baktakt möter buskis. Ja, det springs i dörrar. Bokstavligen.

Det är gladlynt upphottat, trots att alla inblandade klätt ut sig till isglasspinnar. Eller om de – med Ulf Lundells bevingade ord – precis som Herreys ska vara "dansande deodoranter"?

Ja, jag är rätt tagen. Trodde inte att det förflutna skulle daska en i nacken så här tidigt på lördagsförmiddagen.

Nu gillar jag Balkanblås, om än inte när det är så här hermetiskt förpackat. När en av sångarna sjunger "the rhythm is driving me wild" stannar jag upp och antecknar, men upptäcker efteråt att allt jag plitade ner var en lång rad med frågetecken.

Jag går istället vidare, läser vad andra har skrivit. I pr-materialet får de tre sångarna beskriva sig själva. Jag gillar deras slutklämmar bäst. "Martina doesn't like aggression and hypocrisy and prefers to lead a healthy lifestyle", står det om en. (Lundells beskrivning känns fortfarande adekvat.) Om hennes kollega sägs att "Sergiu likes to spend time watching meaningful films". Och siste man i trion "loves cars, and also loves to rest in quiet places where he can relax with his thoughts".

Och så hamnade han här, på schlagercirkus.

Bandnamnet, förresten, kommer av skalans två första noter. De flesta brukar kunna klämma in både do, re och mi, men varför krångla till det?

Somliga har det, andra inte. Detta visste redan Woody Guthrie, som konstaterade att "believe it or not, you won't find it here so hot, if you ain't got the do re mi".