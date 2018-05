Laura Rizzotto är inte bara ett namn och en "funny girl"

Den brasiliansk-lettiska sångerskan Laura Rizzotto har tagit sig igenom sin låt "Funny girl" två gånger här i arenan i Lissabon, och det är verkligen ingen som skrattar, när studiomannen Henric von Zweigbergk tar till orda.

"We're waiting for another minute to see if the effect is coming or not."

Kanske låten måste få sjunka in. Få tid att verka. Eller så väntar alla inblandade på specialeffekter utifrån.

Laura Rizzotto sjunger så småningom sången en tredje gång.

En del av oss väntar fortfarande på effekten. Kanske kommer den på torsdag.