Etablerad festival ställs in i Kalifornien

Den femtonde upplagan av musikfestivalen FYF Fest har ställts in, uppger arrangören Goldenvoice.

Årets upplaga skulle ha ägt rum i Los Angeles under två dagar, den 21 till 22 juli, med dragplåster som artisterna Janet Jackson och Florence and the Machine.

"Vårt team, med många kvinnor och män, har arbetat outtröttligt på det här evenemanget i flera år, men upplevde i år en oförmåga att skapa en upplevelse i nivå med våra lojala fans förväntningar och Los Angeles musikvärld.", säger Goldenvoice, som även arrangerar megafestivalen Coachella, i ett uttalande.

I stället för en festival kommer några konserter med artister från det tänkta festivalprogrammet att arrangeras.

Enligt musiksajten Billboard kämpade FYF Fest med svag biljettförsäljning, något Goldenvoice inte kommenterat.