Frågor om tortyr väntar CIA-chefskandidat

Nomineringen av Haspel, som arbetat för CIA i över 30 år och nu är dess tillförordnade chef, har väckt starka känslor.

Det var 2002 som Haspel var chef för det hemliga fängelset i Thailand, skriver bland andra tidsskriften The Atlantic . Det var där som Abu Zubaydah, en saudiskfödd palestinier som misstänktes ha en nyckelroll i terrornätverket al-Qaida, och flera andra förhördes under tortyrliknande former.