Knapp förlust för Dalkurd mot Kalmar

Det fortsätter att gå tungt för nykomlingen Dalkurd. "Hemma" i Gävle blev det en ny knapp förlust sedan Kalmar vunnit med 2–1.

– Just nu känns det tungt, tycker vi har bra go men oflyt, sade mittbacken Kebba Ceesay C More.