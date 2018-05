Lista: Åtta "måsten" nu när värmen är här

Sugen på att sjunka ner i en solstol nu när solen tittar fram? Tänk om! Det finns faktiskt mängder av saker och måsten att ta tag i när värmen är här.

Vårstäda hemmet

När solen tittar fram syns all smuts. Bokstavligt. Ta en titt på ditt hem nu när våren skiner in genom dina fönster. Läge att plocka fram fönsterputs och dammvippan och se till att hemmet blir skinande rent och alla fönster kristallklara, så att solen kan leta sig in i alla vrår igen.

Rensa garderob

Varmare väder får en del att börja köpa nya kläder. Gör inte det, använd vad du har först. Många glömmer dock vad de har i garderoben. Så sätt igång och rensa, så hittar du kanske alla de somriga plagg du glömt bort att du faktiskt har.

Slipp fästingar

Sommar innebär ofta fästingar på hund och katt. Börja i tid och uppsök en veterinär för att se vilka alternativ som det finns för att just ditt husdjur ska slippa de envisa krypen. På apotek säljs även naturmedel och andra lösningar som sägs skydda pälsklingarna från fästingar.

Grunda gräsmattan

Kratta upp de sista löven och få fram gräset så att det kan komma igång att växa och bli grönt igen. Just nu är det också läge att lufta och ge mattan näring om du vill ha en tät och kompakt grön matta att sätta fötterna på i sommar. Kratta, vertikalskär, toppdressa med lite sandblandad jord och tillför näring. Kanske behöver vissa kala fläckar få en näve gräsfrön också?

Rensa rabatter

Plocka bort gamla växtdelar och gör rum för nya. Nu börjar växterna ta fart inför sommarsäsongen, så ge dem gott om plats att frodas. Passa på att gödsla, beskära rosor och rensa ut gamla grenar från bärbuskarna.

Förbered för uteliv

Är möblerna inte på plats ute på balkongen eller i trädgården än? Då är det dags att sätta igång. Förbered för en härlig utesäsong genom att se över behovet av eventuella lagningar och ommålningar. Passa även på att städa upp grillen ordentligt, så håller den en säsong till.

Planera ditt sociala liv

Även om många har ledigt under sommaren så är de flesta uppbokade på aktivteter långt i förväg. Vill du ställa till med baluns eller bjuda vännerna på något speciellt, passa på att ta kontakt nu och kontrollera så att de verkligen är lediga och kan komma när du bjuder in.

Se över slantarna

De flesta har högtflygande planer inför sommar och semester – men få har riktig koll på vad saker egentligen kostar. Planera din ekonomi redan nu, så att du verkligen vet att du har råd att hyra stuga, unna dig mysigt häng på uteserveringar, hänga med på vänners strandäventyr och ha möjlighet att vara någotsånär spontan. Sommartiden är härlig, men knappast gratis.