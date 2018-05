Sandman överraskade Ingrosso i Portugal

Felix Sandman kom tvåa i Melodifestivalen, bara slagen av Benjamin Ingrosso. Men det är inga "hard feelings" dem emellan – så sent som i fredags släppte de en singel tillsammans och under söndagen överraskade Sandman genom att dyka upp i Lissabon för att stötta polaren Ingrosso under Eurovision Song Contest.

"Sjukt kul att min bror Felix är här och stöttar! Vi pratade om att han skulle komma ner men att det inte gick att få ihop schemamässigt! Rolig överraskning!", hälsar Benjamin Ingrosso i ett sms till TT.

Benjamin Ingrosso tävlar i den andra semifinalen som avgörs den 10 april. Även Felix Sandman har ett uppdrag under Eurovision – i finalsändningen den 12 april ska han lämna rösterna för Sveriges räkning.