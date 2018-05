Buffett baissar bitcoin

Den tongivande miljardären och investeraren Warren Buffett liknar kryptovalutan bitcoin vid råttgift och säger att de som investerar i valutan bara gör det för att de hoppas att någon annan ska betala mer för den i framtiden.

Enligt Buffett, också känd som Oraklet från Omaha, kan man likna det stora intresset för att satsa på bitcoin vid den klassiska tulpankraschen i Nederländerna på 1600-talet och en pådrivande faktor bakom efterfrågan på kryptovalutan är mystiken kring hur den fungerar.

– Det banar vägen för ett stigande pris, fler köpare – ju mindre du förstår desto mer upphetsad blir du, säger Buffett i en intervju med tv-kanalen CNBC.

En bitcoin kostade så sent som i december nästan 19 200 dollar. Sedan dess har den dock rasat i värde, ned till en botten för en månad sedan på under 7 000 dollar per bitcoin.

I måndagens handel ligger priset för en bitcoin på 9 311 dollar.