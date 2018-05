Dimmu Borgir är den perfekta porten till black metal

Dimmu Borgir ALBUM. Eonian

Få genrer får lyssnare att reagera lika starkt som black metal. De flesta – även folk som gillar annan metal – brukar ta betäckning. För skrikigt, för snabbt, för plågat, för otydliga låtar, för svårt att förstå samspelet mellan allvar och det som mest liknar fåneri. Ungefär samma ursäkter som jag själv har för att inte lyssna på opera. Ge mig en ingång, någon!

På samma sätt behövs det inkörsportar till black metals mörka men rikt nyanserade värld. Företrädesvis band som purister får allergiska reaktioner av.

Är Satyricon för strama och pretentiösa? Är Cradle of Filth för brittiskt 1800-talsromantiska? Då återstår Dimmu Borgir, aktuella med sitt tionde album "Eonian". Den norska trion borde kittla något i alla som gillar Harry Potter-­ondska, Tolkiens Mordor och Orvar Säfströms MSO-­tillställningar med symfonisk spelmusik. Eller som bandets vokalist Shagrath hälsade publiken sist de spelade i Lund: "Tjena monsterdiggare!" Det här är kul musik, lätt att bli kompis med.

Det första som hörs på "Eonian" är inte någon rå gitarr, utan en suggestiv, elektroniskt pulserande rytm. Musiken som följer påminner om black metal i tempo och sånguttryck, men utmärks av sina stilbrott: piano, filmiska stråkar, pampiga körarrangemang, tydliga låtstrukturer med bergochdalbane­dynamik. Satan? Fråga någon präst; Shagrath väser hellre rader som To govern thyself / You must know your darkness och agerar livscoach i nitläder.

Föreställningen är inte mycket till black metal-upplevelse, men utgör – beroende på ens relation till genren – en bra start eller en paus i gruvarbetet.

