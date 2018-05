Ebbot på turné i sommar

Ebbot Lundberg tar med sig sitt band The Indigo Children och ger sig ut på vägarna i sommar. Med start i Sölvesborg i juli får tio svenska orter besök av den forne Soundtrack of Our Lives-frontmannen, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Ebbot och The Indigo Children var nyligen ute på vårturné och syntes i höstas i SVT:s "Ebbots ark".

Turnéplan: 7/7 Sölvesborg, 12/7 Hasslö, 23–24/7 Orust, 25–26/7 Stockholm, 28/7 Borgholm, 4/8 Ulricehamn, 8/8 Lysekil, 9/8 Kalmar, 17/8 Karlskoga, 18/8 Lidköping.