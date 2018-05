Brotten mot mänskliga rättigheter fortsätter i Tjetjenien och människorättsaktivister hålls inlåsta på obestämd tid. Joanna Kurosz besöker en farsartad rättegång mot en av dem: Oyub Titiev.

”På mån är det Oyubs rättegång i Groznyj. Sasja och andra åker. Kanske ni också skulle åka?” Sms:et kom ett par timmar efter att jag landat i Moskva.

Oyub Titiev är politisk fånge, chef för människorättsorganisationen Memorials kontor i den ryska delrepubliken Tjetjeniens huvudstad Groznyj och dessutom en vän till mig. Han misstänks för narkotikainnehav, men hans verkliga brott i myndigheternas ögon är att han försvarat mänskliga rättigheter. I en del av Ryssland där få ens vågar kritisera makten har han rapporterat om tortyr, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar. Att vara med i rättssalen för att visa stöd när han riskerade 10 års fängelse på grund av en fabricerad dom kändes självklart.

Men samtidigt – vi skulle tvingas flyga mitt i natten och åka bil genom Kaukasus i mörkret. Jag tänkte på Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Löfgren som två år tidigare åkte till Tjetjenien med Kommittén mot tortyr och blev misshandlad av en mobb som angrep och slog sönder bilen. Sedan dess var det inte ett skydd att vara utlänning i denna oroliga del av Ryssland. Jag hade dessutom blivit attackerad av nättroll samma dag. Under en bild på mig stod det: ”Förbjud tillträde till Ryssland för russofoben och lögnaren Joanna Kurosz”.

Det blev en del nattliga grubblerier men nästa dag bestämde jag mig för att åka till Groznyj med en liten grupp människorättsaktivister.

Väl framme vid domstolen har några av Oyubs släktingar hunnit samlas. Innan vi går in tvingas vi låsa in våra handväskor och människorättsveteranen Svetlana Gannusjkina skrattar irriterat över att hon får bära sin plånbok och mediciner i en tunn plastpåse. 76-åriga Gannusjkina, som har hjälpt tiotusentals flyktingar från alla de konflikter som blossade upp efter Sovjetunionens fall, har varit tippad till Nobels fredspris många gånger. Hon tvekade inte att ta nattflyget till Dagestan för att komma till rättegången.

I domstolshuset finns vakter överallt. Breda, kamouflageklädda vakter med k-pistar dinglandes vid sidan. Vissa har samma frisyr och skägg som Tjetjeniens våldsamma ledare Ramzan Kadyrov.

I väntrummet: Tysta samtal, nästan viskningar. En journalist från en lokal tidskrift berättar om sin ständiga balansgång på slak lina: ”Vi ska ha ett foto på Oyub på omslaget i nästa nummer. Vi förstår ju att det blir problem, men vad ska vi göra? Vi måste ju göra vårt jobb”.

Så får vi äntligen komma in i rättssalen och där står han – den lågmälde, nästan timide människorättskämpen i en kraftig bur. Han räcker ivrigt ut sin hand och kramar om våra. ”Joanna, hur mår ni?” Jag blir nästan stum av frågan. Det är väl det mest irrelevanta just nu? Jag gör ett försök att gå nära buren igen, men blir stoppad. Jag tar en snabb selfie med Oyub innan vakten hinner stoppa mig. Jag skrattar på bilden eftersom jag gör något förbjudet. Det känns nästan hädiskt med den fängslade Oyub bakom i bilden. Men han skrattar också. Han är glad att se oss.

Domaren talar tyst och formulerar sig korrekt – en kultiverad politruk-typ. Åklagaren tittar mest ner i bordet medan advokaterna kräver att Oyub ska slippa sitta i en bur under rättegången. Europadomstolen har fastslagit att det är kränkande behandling och att det strider mot Europakonventionen. Oyub har varken begått brott tidigare eller visat tendenser till aggressivitet. Domaren gör en paus för att se om det finns en annan sal, utan bur, där man skulle kunna fortsätta rättegången, men det finns det uppenbarligen inte.

Sedan startar den verkliga förhandlingen om att Oyubs häktning har förlängts till fyra månader. Rättegången är en fars – domaren och åklagaren upprepar bara sina tidigare fraser.

Det slutar som väntat – Oyub tvingas stanna bakom galler. Så fort domen faller säger vakterna åt oss att lämna salen. Oyub utnyttjar de sista minuterna till att växla ytterligare några ord med sina släktingar. Det är svårt att slita sig och lämna honom i den där buren. Hans kvinnliga släktingar gråter och vi lämnar långsamt domstolsbyggnaden.

Efteråt är stämningen nästan som på en begravning. Oyub blev i alla fall glad att se oss. Det var ju därför vi var där – för att visa vårt moraliska stöd. Ingen hade väntat sig ett annat slut på dagen. Vi går ut på Putinboulevarden och promenerar på paradgatan där prydliga klädbutiker blandas med kaféer och restauranger, som i vilken välfungerande stad som helst.

När jag var här 2012 påminde Putinboulevarden mest om en catwalk där supereleganta unga kvinnor promenerade på rekordhöga klackar, trots att det redan då fanns rapporter om klädpoliser som sköt med paintball på kvinnor som ansågs ha fel klädsel. Modellerna då hade oftast små huvuddukar knutna baktill på traditionellt tjetjenskt vis. Nu går många kvinnor på Putinboulevarden istället runt i pösiga, långa klänningar och hijab – ett klädesplagg som Kadyrovs regim har importerat från Mellanöstern.

Den kulturella förvandling som Tjetjenien genomgått under Ramzan Kadyrov är paradoxal: å ena sidan har han skapat en personkult runt sig själv och Putin, som skulle vara skrattretande om det inte vore för allt blod och all terror som ligger bakom. Det förut så frihetsälskande Tjetjenien har blivit Kremls främsta tjänare. Å andra sidan har Kadyrov tvingat in tjetjenerna i en muslimsk kultur som ligger långt från den ryska traditionen och är mycket mer konservativ än de traditionella tjetjenska sederna.

På kafé Central Park sätter vi oss i minimalistiska skinnfåtöljer och äter allt från räksallad till georgisk kött- och vitlökssoppa. På väggarna hänger tavlor med motiv från New York, Paris och London. Svetlana Gannusjkina blir uppringd av en ukrainsk journalist och pratar irriterat om den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj som har skickat okunniga valobservatörer till Tjetjenien. ”De förstår inte vilka problem människor som de pratar med kan få när de själva åkt hem!” ropar hon i luren. Tjetjenien har under de senaste åren blivit så hårt kontrollerat att allt umgänge människor emellan är ett minfält. Fel fråga eller fel svar kan få förödande konsekvenser i ett område där makthavarna regelbundet använder kidnappningar, tortyr och mord för att behålla sin makt.

Vid änden av Putinboulevarden ligger Kadyrovs främsta skrytbyggen – en moské som sägs vara Europas största och skyskraporna ”Grozny city” som är byggda i Dubai-stil. Vi åker upp i en av skyskraporna och en vakt följer med – det är förbjudet att fotografera Kadyrovs residens och hus som ligger i närheten. ”Där har han sina hästar och i de där två husen tror jag att fruar och barn bor. Ja det är ju bara en fru som är officiell förstås”, säger våra bekanta som visar oss runt.

På flygplatsen tittar vi in i souvenirshoppen som är fylld med diktaturkitsch. Det hade kanske varit roligt om man inte kände till Oyub eller hans företrädare, människorättsaktivisten Natalia Estemirova som kidnappades 2009 i Groznyj och mördades. Natalia visste förmodligen exakt vad som väntade henne när hon drogs in i en bil av maskerade män – hon gick samma öde till mötes som många vars familjer hon hjälpte att få rätt i Europadomstolen. Sedan mordet på henne har det blivit allt svårare för organisationer att driva fall, eftersom människor har blivit allt räddare. Om en son försvinner håller man tyst av omsorg om de två återstående.

Vid mellanlandningen i Moskva får jag lite sömn för första gången på två dygn. Hotellrummet på flygplatsen är fräscht med mörkbrun träpanel, men är litet och saknar fönster. ”Som en cell” tänker jag. Eller, kanske ändå inte… Hur ser det ut där Oyub sover i natt?

Innan de fyra månaderna löper ut förlänger myndigheterna Oyubs häktning igen. Rättegången är åter en fars och Oyub Titiev bedöms vara så farlig för sin omgivning att han måste stanna bakom galler till den 9 juni.

Situationen verkar hopplös, men det finns en strimma av hopp – det stundande fotbolls-VM i Ryssland. Det är viktigt för Rysslands president Vladimir Putin att det blir framgångsrikt och det är inte värt att offra festen för en politisk fånge. Så om Internationella fotbollsförbundet FIFA och resten av omvärlden protesterar tillräckligt högt finns det en chans att Oyub Titiev släpps.

JOANNA KURUSZ

Joanna Kurosz är Eurasienchef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Hon har bevakat före detta Sovjetunionen sedan början av 2000-talet. Kurosz var tidigare journalist, bland annat korrespondent för TT i Moskva 2003-2006.

Mänskliga rättigheter i Tjetjenien

Sedan 1999 har femtusen personer försvunnit i Tjetjenien. Den ryska journalisten Anna Politkovskaja som 2006 mördades utanför sitt hem granskade och kartlade den ryska krigföringen i Tjetjenien. Sedan 2007 är den Moskvatrogne Ramzan Kadyrov president.