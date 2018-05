Storm hoppas på medvind: ”Såklart en av de absolut bästa”

Fakta

The Great One, Wayne Gretzky

Född: 26 januari 1961 i Brantford, Ontario.

NHL-klubbar: Edmonton Oilers 1979-88, Los Angeles Kings 1988-96, St Louis Blues 1995-96, New York Rangers 1996-99.

Facit: 2857 poäng (894 mål/1963 assist) på 1487 matcher.

VM: Brons 1982, silver 1996.

The Magnificent One, Mario Lemieux

Född: 5 oktober 1965 i Montreal, Quebec.

NHL-klubb: Pittsburgh Penguins 1985-94, 1995-97, 2000-04, 2005-06.

Facit: 1723 poäng (690 mål/1033 assist) på 915 matcher.

VM: Silver 1985.

The Next One, Sidney Crosby

Född: 7 augusti 1987 i Halifax, Nova Scotia.

NHL-klubb: Pittsburgh Penguins 2005-18

Facit: 1116 poäng (411 mål/705 assist) på 864 matcher.

VM: Guld 2015.

The Chosen One, Connor McDavid

Född: 13 januari 1997 i Richmond Hill, Ontario.∑

NHL-klubb: Edmonton Oilers 2015-18.

Facit: 256 poäng (87 mål/169 assist) på 209 matcher.

VM: Guld 2016.