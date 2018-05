Sydkorea blev en munsbit inför mer än halvtomma läktare i Boxen – nu väntar hemmanationen Danmark för Kanada och VM:s största stjärna i en fullsatt arena i Herning. – Fansen har stor inverkan, så vi måste ge allt vi har för att kunna vinna, säger Connor McDavid.

Connor McDavid är nyss fyllda 21 år, men lagkapten och superstjärna i Kanada. "Jag försöker bara göra allt jag kan och vara en förebild både på och utanför isen", säger han. Bild: VEGARD WIVESTAD GRØTT

Kanada har sina hockeygudar med Gordie Howe och Bobby Orr som stora förebilder, innan Wayne Gretzky klev in som den störste och radade upp rekord i NHL.

Arvtagare poppar upp med jämna mellanrum och just nu heter han Connor McDavid. Han kallas till med för The Chosen One, Den Utvalde.