Skånske Anderz tog Cypern till final!

Skåne är klart för finalen av Eurovisionen! Anderz Wrethov från Vellinge är en av de fyra som skrivit Cyperns bidrag. Fast svenskbidragen som gick vidare är fler än så.

I vintras satte han sitt hopp till en badhytt och en polsk artist: Margaret som sjöng hans "In my cabana" i Melodifestivalen och var hyfsat nära att vinna – låten nådde finalen och kom sjua.

Nu har Anderz Wrethov nått finalen av Eurovision Song Contest i Lissabon, det är väl ändå större än en strandhytt?

Ordet "Fuego" låter inte så cypriotiskt, men "cabana" lät å andra sidan inte så polskt. Så är låten också skapad av en internationellt sinnad kvartett producenter och låtskrivare. Alex Papaconstantinou, svensk också han, har genom åren skrivit mycket åt Elena Paparizou. I detta fall har han jobbat med Geraldo Sandell, Viktor Svensson och Wrethov.

Till finalen får låten sällskap av tävlingsbidragen från Israel, Estland, Tjeckien, Österrike, Bulgarien, Finland, Litauen, Litauen och Irland.

Svenskbidragen som gick vidare, utöver Cyperns, är de från Bulgarien, Österrike och Finland.

Ovanligt många vokalakrobater var med i denna deltävling: Islands Ari Ólafsson, Albaniens Eugent Bushpepa, Estlands Elina Nechayeva. Alla utom Island gick vidare. Men den mest spektakulära sångaren var nog ändå den israeliska artist som kort och gott kallar sig Netta, Netta Barzilai. I valda delar av den lekfulla låten "Toy" lät hon som en blandning av flipperspel och human beatbox.

Här hade vi också ett modernt inslag såtillvida att hon beskrivit låten som ett "metoo"-bidrag. "I'm not your toy, you stupid boy" sjöng hon och liksom lekte med publiken.