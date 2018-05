Beyonces lyssningsstatistik kan vara fejkad

Streamingtjänsten Tidal, som ägs av hiphopstjärnan Jay Z, anklagas för att ha manipulerat Beyoncé och Kanye West lyssningsstatistik.

Enligt en granskning som gjorts av den norska tidningen Dagens Næringslivs (DN) ska artisternas album "The life of Pablo" och "Lemonade" fått 320 miljoner fejklyssningar genom att stora mängder lyssningar har lagts på befintliga kunders konton. En norsk musikkritiker påstås bland annat ha lyssnat på Kanye Wests "The Life of Pablo" 96 gånger på ett dygn, mer än hälften av dem mitt i natten.