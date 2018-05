Ett album att minnas Esbjörn Svensson med

E.S.T. ALBUM. Live in London

I sommar blir det tio år sedan pianisten Esbjörn Svensson avled efter en drunkningsolycka.

Bästa sättet att minnas honom är förstås med hjälp av musiken. Detta vet också skivbolaget, som nu släpper en dubbel live-cd med E.S.T., inspelad i London 2005.

"Live in London" kommer inte med några överraskningar till den som redan hört studioalbumen. Och att toppa de tagningarna av låtarna är inte lätt, de är genomgående ganska så fulländade.

Det existerar dessutom redan en extremt lyckad liveplatta med trion, dubbeln "Live in Hamburg", inspelad 2006. Den brittiska tidningen The Times utnämnde den till 00-decenniets främsta jazzalbum, alla kategorier.

Samtidigt: Bara en enda låt överlappar mellan live­skivorna från London och Hamburg, "Behind the yashmak". Och detta är ju jazz; ingen låtversion är en kopia av den andra.

Jag har även full respekt för att många säkert längtar efter mer eller mindre nytt material med trion.

Efter en stund med "Live in London" känner man också tydligt att musiken från Esbjörn Svensson, Dan Berglund och Magnus Öström ger lika mycket som för tio år sedan.

Ingen tidstand har gnagt några större hål här. Den känslomässiga kraften, det melodiska flödet och trions särskilda dynamik mellan upprepning, enkelhet och sofistikerade utflykter och sätt att utveckla musikaliska idéer — allt bidrar till att musiken fortfarande känns helt fräsch och djupt personlig.

Fem av tio låtar på "Live in London" hämtades från det årets album "Viaticum", bland annat "Tide of trepidation", det enda spår jag skulle välja bort, på grund av det alltför minimalistiska upplägget med en liten basfigur som mal på i all enerverande evighet.

Balansen är välavvägd mellan ballader och tryckkokande. Och om man bitvis saknar studiopåläggen, de där små smakfullt inpassade ljudbitarna som bidrog till att bredda soundet, så får man å andra sidan lite mer energi i de ösigare stunderna.

Rätt många låtar sträcks ut rejält, särskilt "Behind the yashmak" (17:32) och "Mingle in the mincing machine".

Bonusen med "Yashmak" är Dan Berglund långa bas­introduktion och att gruppen sedan i lugn och ro kan ta musiken genom olika stämningar och faser.

Detsamma gäller den tunggungande, uppfuzzade "Mingle", som här direkt följs motpolen "In the tail of her eye", lyrisk, vacker och nedtonad. E.S.T. utnyttjar sedan livemöjligheterna och kostar på sig ett improviserat ljudjam i övergången till "The unstable table & the infamous fable".

"Live in London" representerar tillsammans med Hamburg-cd:n det bästa hos trion. Den som bara har de två albumen av E.S.T. hemma i hyllan står sig väl.

