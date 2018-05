För många närmar sig nu en långhelg. Vädret kommer under torsdagen att bjuda på värme, men sen blir det något ostadigare.

Onsdagens väder är fortsatt varmt liksom de senaste dagarna. Torsdagsvädret blir sannolikt till belåtenhet för många – som kanske dessutom är lediga och kan gå ut i solen.

– Ett högtryck med centrum över Finland kommer att hålla sig kvar under torsdagen. Det kommer även att bli sydostliga vindar, som kanske mest känns av litegrann vid kusten, berättar Linus Dock, meteorolog vid SMHI.

Vindarna kommer att vara svaga till måttliga och temperaturen under torsdagen kommer att ligga på 20 till dryga 25 grader.

Under torsdagskvällen drar regnskurar in över Skåne, dessa för även med sig åska. Under fredagen kommer regnet och åskan sannolikt att hålla i sig men solen kan också titta fram mellan skurarna.

– På lördag ser det främst ut att bli uppehåll, säger Linus Dock.

Söndagsvädret kommer att likna lördagens väder. Men efter helgen väntas värmen komma åter, då kommer värmen från Finland tillbaka.