Så fort man har sett Childish Gambinos musikvideo ”This is America” vill man se den igen. Och igen. Sedan musikern och skådespelaren Donald Glover släppte videon, under artistnamnet Childish Gambino, har varenda scen dissekerats. Den fyra minuter långa videon är sprängfylld med kommentarer om USA:s vapenfetischism och rasism.

Videon utmärks av ultravåld: en svart man skjuts i bakhuvudet och en kyrkokör massakreras, precis som i Charleston 2015. Båda gångerna läggs mordvapnen undan ytterst respektfullt – en rak höger mot lobbyorganisationen NRA som värderar vapen högre än människor.

Men lika centralt är att Donald Glover, som utför morden, aldrig upphör att dansa eller le. Budskapet är stenhårt: Svarta mordoffer är irrelevanta i USA och afroamerikaners primära uppgift är att underhålla den vita publiken. Det är därför ingen slump att Donald Glover i videon intar samma pose som den rasistiska Jim Crow-stereotypen – det har alltid funnits ett helvetesgap i nöjesbranschen som afroamerikaner riskerar att kastas ner i.

För min del är det inte detaljerna, utan de tvära kasten som fascinerar mest. Donald Glovers videoverk återskapar den surrealistiska känslan man får av att zappa mellan amerikanska kanaler. Ena stunden ser man ett nyhetsuppslag om ytterligare en svart amerikan som har lynchats, andra stunden ser man ett klipp på den senaste, hippa danstrenden. Den loopen upphör aldrig. Våld mot afroamerikaner har blivit bakgrundsbrus i ett land som vägrar erkänna att det har rasismen i blodet.

Men Doreen St. Félix går ännu längre och slår fast att många svarta amerikaner hatar videon. Anledningen är att Glover tvingar betraktaren att återuppleva brutala trauman utan att erbjuda andningspauser. I stället lockar han publiken att dansa loss.

framstå som att Donald Glover är USA:s mest hajpade musiker och skådespelare. ”This is America” har setts nästan 40 miljoner gånger på fyra dygn och han är snart bioaktuell som Lando Calrissian i Stjärnornas krig-filmen ”Solo”. Men Glovers tvivel kring sina egna insatser, eller möjligheter, försvinner inte för det. I mars sa han att det vita USA för tillfället tycker om att se sig själv genom en svart lins: ”Right now, black is up, and so white America is looking to us to know what’s funny.” Det var uppenbart att han inte trodde att trenden skulle hålla i sig.