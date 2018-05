Ingrosso klättrar hos spelbolag före genrep

Genrepens dag är inne för Benjamin Ingrosso, Sveriges artist i årets upplaga av Eurovision Song Contest. Han klättrar på oddsmakarnas listor för årets totalvinnare redan före sitt första genrep.

Två genrep väntar och särskilt det sista, som pågår till sent i kväll i Altice arena, är viktigt då jurygrupperna sitter bänkade för att bedöma. Ljusrören ska blinka rätt och låten "Dance you off" ska sjungas perfekt.

– Jag hoppas att folk där ute i Europa tycker att jag är duktig och är en tillräckligt bra performer för att ta mig vidare, säger Benjamin Ingrosso.

Han har spelbolagens odds på sin sida när det gäller att bli en av tio finalklara bland de 18 länder som tävlar under den andra semifinalen i Lissabon. Men om han skulle ta sig vidare är det i nuläget fem andra länder som oddsmakarna betraktar som större favoriter.

Samtidigt finns det exempel på att skrällar kan ske i det här sammanhanget – att storfavoriter inte håller för trycket hela vägen och att artister seglar upp i sista stund. Israel, Litauen och Cypern, som blev finalklara under den första semifinalen, räknas till de allra största förhandsfavoriterna till att vinna hela klabbet.

Så fort sändningen från den första semifinalen var över flyttades artister upp och ner på spelbolags oddslistor. Och det till Benjamin Ingrossos fördel – som klättrat från en åttondeplats före den första semifinalen till att ligga på sjätte redan innan han hade ställt sig på scenen för ett genrep.

Norges artist Alexander Rybak, som har en Eurovisonseger i bagaget från 2009, seglar också upp som en allt större favorit. Han är först ut i delfinalen och fick han med sig publiken när han charmoffensivt framförde låten "That's how you write a song".

Eurovisions andra semifinal avgörs på torsdag kväll, och sändningen från Lissabon startar i SVT1 klockan 21. Årets vinnare utses i finalen den 12 maj.