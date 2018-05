Sex personer är anhållna för misstänkt människorov på en kvinna i 30-årsåldern. Polisen har under onsdagen kunnat hålla två inledande förhör med henne.

– Hon ligger fortfarande på sjukhus, man får ta det i den takten hon klarar det, säger åklagare Lina Wiktor.

Det var i måndags som polisen larmades om en misstänkt misshandel i Hänninge utanför Höör. Väl på plats lämnade den 30-åriga kvinnan sådana uppgifter att ärendet snart började utredas som en misstänkt kidnappning.

– Vi får larm om att en kvinna blivit misshandlad. Sedan leder det till en mängd utredningsåtgärder och en mängd gripanden, sade Stephan Söderholm vid polisens ledningscentral till TT på måndagen.

Kvinnan fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Under onsdagen vårdas hon fortsatt för sina skador. Polisen har kunnat hålla två inledande förhör.

– Hon har berättat sin version, men eftersom hon fortfarande ligger på sjukhus, så man får ta det i den takten hon klarar det.

Har det förekommit sexuellt våld?

– Jag kan inte uttala mig om det.

Under tisdagen var totalt sex personer anhållna i ärendet. Tre av dem misstänks för människorov, grov misshandel och mordbrand, sedan en friggebod stacks i brand alldeles intill det hus där kvinnan misstänks ha hållits. Ytterligare två är misstänkta för människorov och grov misshandel, och en person är enbart misstänkt för människorov.

Lina Wiktor är förtegen om och hur offret och de misstänkta känner varandra.

– Jag vill inte gå in på detta i nuläget.

Under onsdagen pågick brottsplatsutredningen fortfarande. De sex anhållna i ärendet har tilldelats försvarare och förhör med dem väntas vara helt klara under onsdagens kväll. Åklagare Lina Wiktor måste begära personerna häktade senast under torsdagen, annars släpps de.

– Vi håller på att höra dem men det är ett stort ärende. Efter de förhören tar jag ställning till om de begärs häktade, säger åklagaren.