Minnesord om Sverker Oredsson

Professor Sverker Oredsson, Lund, har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 80 år.

På mitt skrivbord sitter en gul komma-ihåg-lapp med ett telefonnummer och namnet Sverker Oredsson.

Varje gång jag ser den tänker jag att jag borde slå honom en pling och berätta vad som hände, men så tycker jag att jag nog inte ska störa honom, när han sitter och skriver på sin senaste bok.

Och nu är det försent.

Det var Sverker som lockade in mig i politiken. Under alla år – det är 50 år sedan vi träffades första gången - har jag varit rädd att han ska dö. Jag läser dagligen dödsannonser och runor i mina båda morgontidningar, och blir då och då påmind om människor som betytt något för mig, som jag lärt något av, bråkat med och glatts över etc.

Under min tid i Folkpartiet var vi båda engagerade mot kärnkraft, men jag var ettrigare än han. Vi kritiserade båda det sanslösa förslaget att staden Lund skulle få hetvatten från Barsebäcksverket till vår uppvärmning. Ebba Lyttkens och Tove Klette delade också den uppfattningen. Och den avskrevs till slut.

Genom åren har vi fortsatt att ha kontakt och jag har kunnat kontakta honom för information om frågor både inom politiken, samhället i stort och universitetsvärlden.

Den senaste frågan gällde hur Kommunrevisionen fungerar, vad man kan förvänta sig av den. Han ”godkände” min idé att tillskriva dem och begära granskning av det faktum av våra politiker diskuterat och beslutat att i Lund ska alla ha rätt till tak över huvudet, samtidigt som man därefter inte har förverkligat detta.

– Du kommer i alla fall att få publicitet, sa han, vetandes att tredje statsmakten ibland behövs för att politiker och andra makthavare ska agera.

En gång gick jag tillsammans med en granne -hängiven socialdemokrat - och tittade på en utställning i Stadsbiblioteket. Sverker (ordförande i byggnadsnämnden) vägledde oss och förklarade planlösningen. Han redogjorde hur ”vi” tyckte att det borde vara men sa också att ”socialdemokraterna har en annan åsikt, och den har dom givetvis goda argument för”. Detta imponerade stort på både min granne och mig; tänk en politiker som anser att motståndarna kan ha bra argument för något!

Men det var typiskt för Sverker Oredsson; han var en vänlig och diplomatisk person som klarade av att ge även meningsmotståndare ett erkännande.

Under alla år har han ofta skrivit fina runor över avlidna Lundabor, oavsett partitillhörighet och annat.

Genom debattartiklar, böcker och förslag om förändringar agerade han in i det sista för att sprida kunskap och föra fram idéer. En sann liberal medmänniska!

I filmen Ronja Rövardotter hörde jag för första gången uttrycket ”Han fattas mig.”

Sverker Oredsson kommer att fattas av många i Lund med omnejd.

Gertrud Anljung