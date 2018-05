Soulsångaren Lee Fields till Köpenhamn i sommar

Han har liknats vid musiklegenden James Brown och fick ett nytt genombrott 49 år efter sin debutsingel. Nu står det klart att Lee Fields kommer till Köpenhamn i sommar, tillsammans med bandet The Expressions.

Soulsångaren från North Carolina släppte debutsingeln ”Bewildered” 1969. Han har under åren turnerat med musiker som Kool and the Gang, O.V. Wright och Darrell Banks.

I början av 2000-talet slog sig Lee Fields ihop med bandet The Expressions och fick i samband med det ett nytt genombrott.

Lee Fields har tidigare gjort flera hyllade spelningar i Skandinavien, bland annat på Roskildefestivalen och Nalen i Stockholm. 2016 sålde han ut sin konsert på Vega i Köpenhamn och fick ge en extrakonsert på Pumpehuset.

Nu står det klart att han återvänder till Köpenhamn i sommar. Den 9 juli intar han DR Koncerthuset.