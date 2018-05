Emma Lindqvist bäst när det gäller

Helsingborgaren Emma Lindqvist står inför sin andra raka SM-final och jagar guld.

– Vi kommer att kämpa för varje millimeter på plan och visa mer moralisk styrka, säger 21-åringen som är uttagen i All star-laget.

Emma Lindqvist och hennes Höör står inför sin andra raka SM-final. Längs vägen tog den 21-åriga helsingborgaren en plats i årets lag.

– På träningarna har man märkt att det är något stort som väntar, att varje individ är lite mer inne i sig själv, säger mittnian.

Och hon har verkligen etablerat sig under sin andra säsong i högstaligan.

Inom handbollen bedöms elitspelarna med MEP-poäng där alla betydande händelser som sker på spelplanen registreras. Alla för laget positiva insatser innebär pluspoäng i varierande grad för aktuell spelare liksom negativa insatser ger minuspoäng.

Emma Lindqvist låg under säsongen på 1,94 i snitt, men har under slutspelet samlat ihop 2,56, vilket är tredje bäst av samtliga i slutspelet.

– När vi spelade kvartsfinal så var det mycket fokus på våra vänsternior och då fick vi andra mer utrymme [3,42 i snitt under kvartsfinalerna] att göra mål. Jag har nog tagit med mig den känslan in i semifinalerna. Varför det kommit just nu vet jag inte, men det är ju rätt tillfälle i alla fall, konstaterar Emma Lindqvist.

Det var Höör som bröt Sävehofs dominans förra säsongen. Efter åtta raka SM-guld var det tronskifte efter i finalen i Malmö arena. Efter målvakten Jessica Rydes storspel och en perfekt genomförd match stod skåningarna som segrare med 27-25.

Det verkade som att finalförlusten satte djupa sår hos Sävehof. För under senhösten gick det inte att känna igen Sävehof. De tidigare så stabila göteborgarna radade upp sju raka förluster.

– De tappade många spelare och man fick bygga nytt. Det tog tid för dem och de blev frustrerade av att förlora matcher.

Först när 2017 blev till 2018 bröts trenden då man vann med 28-23 på bortaplan – i Höör. Sedan dess har det rullat på.

– Man kan jämföra med oss förra säsongen då vi började med tre, fyra raka förluster innan det bättrade sig.

Det finns en annan del av Emma Lindqvists statistik som sticker ut. I grundserien spelade hon 22 matcher och blev utvisad fem gånger. Under slutspelets sju matcher så har Lindqvist åkt ut fyra gånger.

– På något sätt är det ändå bra med utvisningar. Fem utvisningar på 22 matcher är egentligen för lite med tanke på så mycket försvar jag spelar. Alla har väl steppat upp det fysiska spelet under slutspelet. Alla vill ju vidare.

Vad talar då för H65 Höör uppe i Scandinavium i Göteborg?

– Vi kommer att kämpa för varje millimeter på plan och visa mer moralisk styrka. Vi är väldigt jämna i spelet och det är oerhört små marginaler som kommer att skilja oss åt. Vår kämpaglöd kommer att knäcka dem.

När Sporten når Emma Lindqvist sitter hon med laget i bussen på väg mot Göteborg. Tränare Ola Månsson har så smått börjat peppa igång laget och förbereda spelarna inför det som komma skall.

– Vi hade ett litet snack efter träningen där han pratade lite om dem och lite om oss. När han går in i ett sådant snack blir man jäkligt taggad.

Emma Lindqvist

Ålder: 20 år (född 17 september 1997 i Helsingborg)

Position: mittsexa

Moderklubb: OV Helsingborg

Övriga klubbar: H65 Höör

Meriter: 1 SM-guld, finalist EHF Challenge Cup 2017, brons i ungdoms OS 2014, U20-VM 2016.