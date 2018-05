Ny miljardbot för Royal Bank of Scotland

The Royal Bank of Scotland (RBS) har gått med på att betala amerikanska tillsynsmyndigheter 4,9 miljarder dollar i böter (motsvarande nära 43 miljarder kronor). Detta sedan banken vilselett marknaden i samband med bolånekrisen i USA 2007–2008, rapporterar Financial Times.

Precis som många andra banker lånade RBS ut pengar till högriskkunder, och de brittiska skattebetalarna fick ta smällen när banken behövde räddas.

Boten är en i raden för RBS, som tidigare tvingats betala miljarder vid flera tillfällen i finansiella uppgörelser.

Banken har gått med minusresultat i många år. För första gången sedan 2007 redovisade RBS vinstsiffror för 2017 på 752 miljoner pund (motsvarande drygt 8,9 miljarder kronor).