Allt du önskar kan du få: Ödet avgörs i baren

Allt du önskar kan du få BIO. DRAMA. Italien (The Place), 2017. Regi: Paolo Genovese. Med: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Alessandro Borghi, Alba Rohrwacher. Åldersgräns: 7 år. Längd: 1.45.

Den italienske komediregissören Paolo Genovese fick ett rungande internationellt genombrott med "Vad döljer du för mig" 2016. I filmen skildrades ett gammalt kompisgäng som under en middag bestämmer sig för att dela alla inkommande telefonsamtal och textmeddelanden med varandra. Avslöjandena haglar och kvällen slutar i ett tragikomiskt kaos.

I "Allt du önskar kan du få" återkommer flera av skådespelarna, men filmen är något helt annat än en satirisk samtidskommentar, mer ett stramt berättat och tidlöst ödesdrama.

Filmen – baserad på den kortlivade amerikanska tv-serien "The booth at the end" – utspelar sig helt på en och samma anspråkslösa bar. Vid ett bord sitter en mystisk figur kallad L’Uomo ("Mannen") med en anteckningsbok. En strid ström av människor slår sig ner mittemot honom, och de har alla önskningar: "Kan du bota min mans Alzheimers?", "Kan du göra mig vackrare?" L'Uomo slår i sin anteckningsbok och svarar: "visst, men då måste du ...". De uppdrag han delar ut pendlar från godhjärtade ("hjälp tio gamla tanter över gatan") till ondskefulla ("våldta en kvinna"). Otäckt nog slår önskningarna in om klienterna utför sina uppdrag.

Är L'Uomo Gud eller djävulen? Är han ödet? Eller är han bara en charlatan som leker psykolog och biktfader i baren? Efterhand anar vi att det finns mönster i de uppdrag han delar ut, då han väver ihop olika människors uppdrag och ger dem instruktioner som tvingar dem att gå i clinch med sina samveten. Ett visst mått av mänsklig värme anas hos L'Uomo, särskilt då han dagligen uppvaktas av servitrisen (Sabrina Ferilli), men han rör knappt en min, inte ens när hans instruktioner leder till att någon råkar illa ut. Hans vägar förblir lika outgrundliga som Herrens. Själv säger han sig inte ha någon vilja, han bara följer det som står i anteckningsboken.

Det kräver en slipad regissör och en god skådespelarensemble att gjuta liv i ett drama som lätt hade kunnat bli ett stycke klaustrofobisk radioteater. Genovese lyckas variera bilderna, och vår egen fantasi målar upp de händelseförlopp som återberättas av klienterna. Och regissören undviker förtjänstfullt förklaringar och metafysiska överdrifter; det ligger en lågmäld vardagsmystik över dramat, som inger känslan av en stunds filosoferande kring existentiella bråddjup över en kopp kaffe i en italiensk bar.