Försvunnen sångare hittat död

Fakta

Scott Hutchison och brodern Grant startade Frightened Rabbit 2003. Deras debutalbum, "Sing the Greys", släpptes 2006 och bandet fick sitt genombrott två år senare med albumet "The midnight organ fight". Deras senaste album "Painting of a panic attack" kom 2016 och producerades av Aaron Dessner i amerikanska bandet The National.

Källa: The Guardian