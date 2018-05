Fredspiporna och krigsbasunerna

I krig och kärlek är allt tillåtet, men hur är det i Eurovision Song Contest?

Där ska politiken hållas borta. Däremot är fredsappeller alltid godkända; peace & love är aldrig fel. Men sambandet mellan fred och krigshandlingar är komplicerat.

Erman Meta och Fabrizio Moro skrev sin låt några dagar efter terroristattacken mot Manchester Arena för snart ett år sedan. "Vi har inga dansare eller annat som distraherar, utan vill fokusera på texten som är vital" säger Erman Meta. Delar av texten visas på femton språk under de tre minuterna. FOTO: Andres Putting.

"The world is full of terror / If someone makes an error /He's gonna blow us up", heter det med några varningens ord i en av de mest slagkraftiga låtarna i tävlingen.